Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am 25. November öffnet der Frankfurter Weihnachtsmarkt. Die Veranstalter rechnen mit 2,3 Millionen Besuchern, ähnlich wie im vergangenen Jahr. Der Weihnachtsmarkt in Hessens größter Kommune ist einer der ältesten und größten Deutschlands. Er endet in diesem Jahr am 22. Dezember.