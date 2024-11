Frankfurter Weihnachtsbaum «Florian» angekommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der offizielle Weihnachtsbaum der Stadt Frankfurt ist auf dem Römerberg eingetroffen. Auf «Sonny» und «Manni» folgt in diesem Jahr «Florian». Baumpatin ist die Berufsfeuerwehr Frankfurt - ihre Mitarbeiter konnten zwischen den Namen «Pauline», «Sam» und «Florian» wählen. Der Name bezieht sich auf den Schutzpatron der Feuerwehr und wird von dieser auch über Funk als Rufname verwendet. Der Baum sei zudem ein Geschenk der Stadt an die Feuerwehr, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert.