Verband: Regionale Weihnachtsbäume nachgefragt

Wiebelsheim/Frankfurt (dpa/lhe) - Wer in diesem Jahr in Hessen einen Weihnachtsbaum kaufen will, muss unter Umständen etwas mehr als 2023 zahlen. Die Preise pro Meter Nordmanntanne bewegen sich im Bundesland Branchenangaben zufolge zwischen 22 und 30 Euro. Das entspreche den bundesweiten Durchschnittspreisen, wie Holger Schneider, Vorsitzender des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum, mitteilte. Und dies sei ein Euro mehr als im Vorjahr, so der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger.