Trotz Inflation: Preise für Weihnachtsbäume in Hessen stabil

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Trotz gestiegener Kosten bleiben die Preise für Weihnachtsbäume in Hessen nach Einschätzung der Erzeuger in diesem Jahr stabil. «Die Betriebe haben alle Preissteigerungen etwa bei Dünger und Diesel zu verkraften. Aber die Tendenz allgemein ist, dass sich die Preise im Rahmen des Vorjahres halten», sagte Christian Raupach, Geschäftsführer des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum im Hessischen Waldbesitzerverband mit Sitz in Friedrichsdorf. «Es kann eine leichte Anhebung geben, aber keinen Preisschock.»