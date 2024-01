Zoo, Lagerfeuer oder Müll: Weihnachtsbäume in Hessen

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - In den meisten Haushalten haben die Weihnachtsbäume ausgedient. Vielerorts türmen sie sich auf Bürgersteigen und warten auf Abholung. Mal kommt die Müllabfuhr, mal die Jugendfeuerwehr. Große Freude lösen Weihnachtsbäume alljährlich in den Zoos aus, wo sie Tieren als Futter oder Spielzeug dienen.

Der Frankfurter Zoo und der Opel-Zoo nehmen alljährlich Bäume an, die im Dezember nicht verkauft wurden. Im Frankfurter Zoo werden sie verfüttert, daher müssen sie frisch sein, wie Sprecherin Caroline Liefke sagte. Vor allem Tiger und Löwen mögen den Geruch frischer Bäume. Der Opel-Zoo verfüttert die Bäume nach Auskunft einer Sprecherin an Paarhufer wie Ziegen, Giraffen und Elenantilopen. Manche Tierarten wie die Elefanten spielen lieber damit.

Gebrauchte Weihnachtsbäume nimmt das Vivarium in Darmstadt an - aber nur Bio-Bäume und nur nach einer genauen Sichtkontrolle. Um die Herkunft zu belegen, muss bei der Abgabe der Kassenzettel oder Kaufbeleg vorgezeigt werden. «Bisher wurden nur sehr sauber abgeschmückte Bäume abgegeben, die wir zeitnah in die Gehege zum Verfüttern oder zur Beschäftigung geben können», sagte Tierpflegerin Heidrun Thinius.