Wie eine 15 Meter hohe Tanne aus Wald-Michelbach nach Darmstadt kommt

Etwa 40 Jahre alt, 15 Meter hoch und 3,8 Tonnen schwer: Mit diesen Maßen ist eine Nordmanntanne für den heimischen Vorgarten im Konradsweg in Wald-Michelbach viel zu groß geworden. Durch einen Zufall fand sie nun eine zweite Bestimmung und fungiert in diesem Jahr in Darmstadt auf dem Luisenplatz als Weihnachtsbaum. „Ein schöner Abschied“, schreibt WN/OZ-Leser Heinrich van Lier in seiner E-Mail an die Redaktion und schickt gleich ein Bild des geschmückten Weihnachtsbaums mit. Wie kam es dazu?