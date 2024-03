Steigt der „Odenwald-Millionär“ in Wald-Michelbach ein?

Fußball-Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach braucht neue Geldgeber – der italienische Unternehmer Stefano Trizzino bringt mit seinen Scheinen bereits den SV Hummetroth zum Fliegen und drängt mit Macht in die Hessenliga. Möglicherweise können beide Seiten voneinander profitieren, denn bei seinem Verein verspürt Trizzino gerade Gegenwind und hört sich gerne alles an. Am Sonntag ist aber erst einmal das Spitzenspiel in der Gruppenliga.

Derzeit ist noch vieles im Fluss bei Eintracht Wald-Michelbach. Nach dem Rückzug von zwei Sponsoren kurz vor Weihnachten und der Ankündigung des langjährigen Vorsitzenden Peter Bihn, nicht mehr kandidieren zu wollen, haben die Wald-Michelbacher Spieler sportlich abgeliefert – obwohl die Zuwendungen an Spieler und Trainer eingestellt werden mussten, blieb das Team zusammen.

In Hummetroth schon viel investiert Mäzen Stefano Trizzino butterte beim SV Hummetroth seit 2017 nicht nur in neue Spieler aus Ober- oder Regionalliga, es wurde auch rund um das in die Jahre gekommene Sportgelände im 400-Seelen-Dorf geklotzt. Darauf weist Stefano Trizzino in Gesprächen immer hin. Schließlich soll sein Engagement nachhaltig sein und sich nicht nur auf Bälle und Beine beschränken. „Ich investiere ja nicht nur in die Mannschaft. Gerade am Anfang musste von Bällen bis Trainingsanzüge alles gekauft werden. Es war kaum etwas da“, sagte Trizzino in einem früheren Gespräch mit dieser Redaktion. Für seine gemeinnützige Ceres-Stiftung, die die Integration von Kindern fördert, hat Trizzino das gesamte Sportgelände gepachtet. Integration gehe am besten über den Sport, das hat der Italiener im Odenwald selbst erfahren und will etwas weitergeben. Fußball-Camps oder Hausaufgabenhilfe – in Hummetroth, wo sonst nichts ist, entstand eine Anlaufstelle. Ein Naturrasen wurde verlegt, 150 Schalensitze in den Vereinsfarben Blau und Gelb installiert, auf eine moderne LED-Beleuchtung umgestellt, das renovierte Klubheim ist jetzt eine Sky-Bar mit eigenen VIP-Räumlichkeiten und die Kabinen sehen so schick aus wie bei einem Bundesligisten. Paradestück ist die neue Soccerhalle, für die der betagte Hallenanbau aufgemöbelt wurde. Nicht nur die erste Mannschaft kann dort im Winter trainieren, auch Vereine aus der Umgebung können die Halle für ihre Jugendlichen mieten – oder es darf auch mal ein Kindergeburtstag gefeiert werden.

In der Verbandsliga ist die Eintracht derzeit sogar die Mannschaft der Stunde und feierte in diesem Jahr vier Siege in Folge – mit dem 4:0 gegen die Sportfreunde Seligenstadt im letzten Punktspiel des Jahres sind es inzwischen fünf Siege am Stück. Damit verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger auf den sechsten Platz mit einem satten Zwölf-Punkte-Polster auf die Abstiegszone. Zudem steht die ETW im Kreispokal-Halbfinale gegen den B-Ligisten TSV Gras-Ellenbach. Angesichts der Erfolge in der Krise kann man nur sagen: Hut ab!

Auch die zweite Mannschaft ist in der Kreisoberliga mit einem 5:0-Sieg gegen die SG Reichenbach gestartet, ehe sie in den letzten beiden Spielen Niederlagen gegen die Spitzenmannschaften FC Fürth und SG Unter-Abtsteinach hinnehmen musste, zuletzt aber beim 0:3 gegen die SGU gut spielte.

Mitgliederversammlung steht an

Am Freitag, 22. März, wird sich Eintracht Wald-Michelbach auf der Mitgliederversammlung mit einer neuen Führung für die Zukunft aufstellen. Und in der könnte „Odenwald-Millionär“ Stefano Trizzino vom SV Hummetroth eine Rolle spielen. Der Verein sucht nämlich neue Geldgeber für die eingeführte Marke „Eintracht Wald-Michelbach“, die sich in den vergangenen 20 Jahren entwickelt hat. So spielt die ETW seit 13 Jahren ununterbrochen in der Verbandsliga und setzt dabei konsequent auf den Nachwuchs. Jeder Insolvenzverwalter würde bei einer so gut aufgestellten Firma nicht sofort den Stecker ziehen.

Junge Spieler wie Noah Hannawald, Luca Ernst, Yannick Marx, Fabian Marx, Yannic Siefert und wie sie alle heißen haben sich in Wald-Michelbach einen Namen machen können. Nicht umsonst ist auch Florian Butscher im Winter vom rheinland-pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim in den Überwald gewechselt. Der 20-jährige Lörzenbacher stand noch in der vergangenen Saison im Profikader des SV Waldhof Mannheim.

Als „Kreisliga-Hopp“ bekannt

Und jetzt kommt ein potenter Geldgeber ins Spiel: Der auf Sizilien geborene 56-jährige Stefano Trizzino wuchs im Odenwald auf und schaffte es in den vergangenen Jahren als „Kreisliga-Hopp“ bundesweit in die Schlagzeilen, weil der Mäzen den SV Hummetroth – mit der Verpflichtung von ehemaligen Profifußballern – seit 2017 aus der C-Klasse nach oben führte. Der Mäzen will keine kleinen Brötchen backen und hält mit seinen Ambitionen auch nicht hinterm Berg.

Inzwischen ist Hummetroth (mit 400 Einwohnern ein kleiner Ortsteil von Höchst im Odenwald) in der Gruppenliga angelangt, wo der Aufsteiger den dritten Platz belegt. „Das Ziel bleibt die Hessenliga“, macht Stefano Trizzino gegenüber unserer Redaktion deutlich. Die Mannschaft des ehemaligen Profis von Darmstadt 98, Richard Hasa (53), hat die ersten drei Spiele nach der Winterpause gegen Dersim Rüsselsheim (5:0), SV Geinsheim (2:0) und zuletzt auch im Stadtderby beim TSV Höchst mit 3:2 in der Nachspielzeit gewonnen. Dagegen hat Tabellenführer VfR Groß-Gerau beim 1:1-Unentschieden gegen den TSV Seckmauern gepatzt. Somit sind es nur noch fünf Punkte Rückstand – und am Sonntag steht beim SV Hummetroth das Spitzenspiel an. „Bei einem Sieg wären es nur noch zwei Punkte“, sagt Stefano Trizzino, der selbst nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass sogar die Meisterschaft noch einmal in Reichweite kommen könnte.

Ansonsten ist zumindest Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation das Ziel, doch dafür muss man erst noch an der SG Langstadt/Babenhausen, die zwei Punkte mehr hat, vorbei. Am 12. Mai gastiert der SV Hummetroth übrigens bei der SG Wald-Michelbach, die das Hinspiel 0:4 verloren hat und jeden Punkt für den Klassenerhalt braucht. Im Rückspiel kurz vor Saisonende kann die Mannschaft von Nico Garotti gegen den Favoriten vielleicht sogar das Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf sein. „Wir haben genügend Fehler gemacht. Es wurde nicht so gearbeitet, wie ich mir das vorstelle, wir haben nicht die Leidenschaft gezeigt und unsere Qualität auf den Platz gebracht. Auch in der Gruppenliga wird guter Fußball gespielt, da muss man den Kampf annehmen“, sagt Trizzino, der in der Winterpause personell durchgriff. Nachdem bereits Meistertrainer Sandro Sirigu, der sich inzwischen in der Jugend des SV Fürth ehrenamtlich engagiert, vor der Saison entlassen wurde, konnten sich auch Torjäger Andreas Adamek (zum FC Fürth) sowie die langjährigen Leistungsträger Ugurtan Kizilyar (SG Bad König/Zell) und Daniele Toch (SG Babenhausen/Langstadt) einen neuen Verein suchen. Stefano Trizzino hat als CEO eines Unternehmens für elektronische Systeme (Electric Systems) eigentlich genug zu tun und fliegt schon manchmal vom Firmensitz in Mailand zu den Spielen seines Vereins ein. Möglicherweise wird sich sein „Fußballportfolio“ aber noch einmal erweitern.

Das Gerücht stimmt

„Ja, das Gerücht stimmt“, sagt Trizzino bereitwillig, als wir ihn auf einen kolportierten Einstieg bei Eintracht Wald-Michelbach ansprechen: „Ich bin vom Wald-Michelbacher Vorstand in der vergangenen Woche kontaktiert worden.“ Der Millionär wolle sich nun erst einmal alles anhören, allerdings müsse angesichts seines vollen Terminkalenders erst ein erstes „Date“ gefunden werden – dabei drängt die Zeit. Das weiß auch Trizzino, denn die Planungen für die kommende Saison müssen jetzt schnell vorangetrieben werden.

Von Eintracht Wald-Michelbach habe er jedenfalls nur Gutes gehört. Sportdirektor Amir Imsirovic, der von 2005 bis 2009 als Trainer mit dem SV Hummetroth zweimal den Aufstieg bis in die Gruppenliga packte (Trizzino: „Das war zehn Jahre vor meiner Zeit“), schaffe es immer wieder, eine gute Mannschaft zusammenzustellen.

Etwas abschauen

„Eintracht Wald-Michelbach spielt schon seit über 20 Jahren höherklassig“, das nötigt Trizzino Respekt ab und gerne möchte er sich informieren, wie das die Eintracht schafft. Von 2002 bis 2005 war die ETW sogar in der Oberliga, wo Trizzino hinwill – vielleicht kann man sich da etwas für den SV Hummetroth abschauen. Denn da läuft es zwar sportlich, doch die Entwicklung des gesamten Vereins und vor allem die Infrastruktur können mit dem Tempo nicht mithalten. „Wir haben für zwei Mannschaften nur einen Rasenplatz. Das ist natürlich zu wenig“, sagt Trizzino, zumal im hinteren Odenwald die Witterung im Winter nicht immer eine Nutzung zulässt.

Der Verein weiß schon jetzt nicht mehr wohin, wenn nun auch noch wie geplant Frauen- und Jugendmannschaften hinzukommen sollen, dann ist eine Grenze überschritten.

Stefano Trizzino hat sich bereits in diesem Winter auf den Plätzen von Hassenroth oder Brensbach ab und an eingemietet. Auf Dauer sei dies aber keine Lösung, zumal er bei den Nachbarvereinen gegen Wände läuft. Dort ist der „Emporkömmling“ aus Hummetroth mit seiner „Startruppe“ nicht unbedingt gut gelitten. „Ein Nein kann das ganze Projekt zum Stoppen bringen. Vielleicht bin ich zu schnell für den Odenwald“, sagt der passionierte Ferrari-Fahrer und wünscht sich mehr Unterstützung aus der gesamten Gemeinde Höchst, angefangen im Rathaus.

31 Kilometer Entfernung

Inwieweit eine mögliche Kooperation für Entlastung sorgen könnte, auch das will Stefano Trizzino nun im Gespräch mit den ETW-Verantwortlichen ausloten. Eine Hürde ist sicherlich die Entfernung, denn es sind 31 Kilometer von Hummetroth nach Wald-Michelbach – der Routenplaner gibt dafür 36 Minuten auf kurvenreichen Odenwälder Straßen an.