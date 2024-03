Peter Bihn wird der ETW erhalten bleiben

Als er im Jahr 1986 bei der Eintracht Wald-Michelbach die Zügel in die Hand nahm, stand der Sportverein kurz vor der Auflösung. Die Fußballer rangierten am Tabellenende der damaligen Kreisklasse C Ost, kaum jemand engagierte sich noch ehrenamtlich in dem darbenden Club. Doch Peter Bihn wollte seinen Stammverein nicht hängen lassen und erklärte sich bereit, zunächst das Amt des Spielertrainers und dann auch den Vorsitz zu übernehmen – womit er auch einen Wunsch seines Vaters, der Gründungsmitglied bei der ET war, erfüllte. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte, die die Eintracht bis in die hessische Oberliga führte.