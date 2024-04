SVU empfängt den Club des "Odenwald-Millionärs" zum Testspiel

Und so bleibt vorerst alles wie gehabt: Die Überwälder sind weiter auf der Suche nach neuen Geldgebern, die Planungen für die nächste Runde sind in vollem Gange – und Stefano Trizzino unterstützt weiterhin seinen Heimatverein, den Odenwälder Gruppenligisten SV Hummetroth. In den Club aus dem Höchster Ortsteil buttert er seit 2017 nicht nur reichlich Geld für neue Spieler, es wurde seitdem auch rund um das in die Jahre gekommene Sportgelände im 400-Seelen-Dorf geklotzt.

Erst die Dritte, dann das Testspiel

Eben jener (am Wochenende spielfreie) SV Hummetroth kommt nun am Sonntag zu einem Testspiel in den Odenwald. Wohlgemerkt aber nicht nach Wald-Michelbach, sondern ins elf Kilometer entfernte Unter-Flockenbach – obwohl der dort beheimatete SV bereits am Samstag beim 1. FCA Darmstadt in der Verbandsliga am Start ist. Dies teilte der SVU am Donnerstag in den sozialen Netzwerken mit. Nach dem C-Liga-Spiel der dritten SVU-Garnitur gegen Lindenfels/Winterkasten II (13 Uhr) soll‘s losgehen.