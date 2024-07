Gelingt dem SV Fürth der nächste Husarenstreich?

Es ist ein historischer Moment für den SV Fürth in einem mit Höhepunkten gespickten Jahr: Am morgigen Sonntag (15 Uhr) tritt der Bergsträßer Kreispokalsieger zum ersten Mal im Hessenpokal an. Nicht nur deshalb darf im Fürther Stadion mit einer großen Kulisse gerechnet werden, denn mit dem SV Hummetroth kommt zudem ein Gegner, der in den vergangenen Jahren dank der Finanzierung des als „Odenwald-Millionär“ bekannt gewordenen Unternehmers Stefano Trizzino mit einem rasanten Aufstieg aus der Kreisliga bis in die Verbandsliga für hessenweites Aufsehen gesorgt hat.