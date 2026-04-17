Freizeit

Die Freibadsaison startet – erste Freibäder öffnen

Bahnen ziehen, Pommes essen, Sonne tanken: In Hessen beginnt die Freibadsaison. Wo kann man schon ins Wasser gehen?

Das Freibad Hausen öffnet am Samstag. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Das Freibad Hausen öffnet am Samstag. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als traditionell eines der Ersten in Hessen öffnet am Samstag das Freibad Hausen in Frankfurt. Es ist damit das erste Freibad in der Stadt, wie die Bäderbetriebe Frankfurt mitteilten. Die Saison in dem Freibad beginnt am Samstag um 10.00 Uhr, anschließend ist es täglich von 6.30 bis 20.00Uhr geöffnet. 

Auch in anderen Orten in Hessen startet die Saison an diesem Wochenende. Im nordhessischen Wolfhagen geht die Vorsaison ebenfalls am Samstag los – mit einem Tag der offenen Tür im Erlebnisbad. Dieses wird durch Biowärme beheizt.

Nach und nach kommen dann weitere Freibäder in Hessen dazu. In Frankfurt öffnet zum Beispiel am 1. Mai das Freibad Nieder-Eschbach.

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