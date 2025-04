Freibadsaison in Hessen startet

Wiesbaden/Wolfhagen (dpa/lhe) - In diesen Tagen öffnen die ersten Freibäder in Hessen. Im nordhessischen Wolfhagen können Schwimm-Enthusiasten bereits seit vergangenem Sonntag ihre Bahnen ziehen. «Wir sind die Ersten in Hessen», sagt der Leiter des Bäderwesens Sven Gulau. Er sei mit dem Start in die Saison zufrieden. Am ersten Tag habe das Bad bereits 500 Besucher gezählt.