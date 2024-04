Freibadsaison in Frankfurt startet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Sprung in kühle Nass ist bald in vielen Freibädern in Hessen wieder möglich - auch in Frankfurt. Das Freibad im Stadtteil Hausen eröffnete am Montag traditionell als erstes Bad der Mainmetropole. Bei Sonne und sommerlichen Temperaturen in den kommenden Tagen dürfen sich begeisterte Outdoor-Schwimmer zwischen 6.30 Uhr bis 20 Uhr ins Hausener Wasser stürzen.