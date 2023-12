Die meisten hessischen Gerichte arbeiten bereits mit E-Akten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bequem am Computer arbeiten, statt Papierbündel zu wälzen: Die meisten hessischen Gerichte arbeiten schon mit elektronischen Akten - manche zumindest teilweise. Justizminister Roman Poseck (CDU) sprach am Donnerstag in Wiesbaden von einem «kräftigen Digitalisierungsschub» im zu Ende gehenden Jahr 2023.

Laut Justizministerium ist die E-Akte inzwischen an 62 der 74 Gerichte in Hessen eingeführt worden, darunter beispielsweise an 35 von 41 Amtsgerichten in Zivil- und Insolvenzverfahren. Im neuen Jahr solle dieser 2021 eingeleitete Prozess weitergehen. Gesetzlich sei vorgegeben, dass die gesamte Justiz in Deutschland vom 1. Januar 2026 an mit der elektronischen Akte arbeite.