Innsbruck (dpa) - Zu Beginn der 1990er Jahre konnten Wintersportler in Österreich noch für etwa 22 Euro einen Tag lang Skifahren. In der nun startenden Saison kosten Tagestickets im Schnitt knapp 79 Euro, wie der Branchenexperte Günther Aigner auf Basis von elf Skigebieten errechnet hat. «Skifahren wird zum Premiumsport», sagt Aigner der Deutschen Presse-Agentur. Er und andere Fachleute berichten, dass viele Gäste die Preissteigerungen mittragen und luxuriöse Urlaubserlebnisse im Trend liegen. Doch was bedeutet das für Normalverbraucher?

Nach Aigners Angaben steigen die Ticketpreise seit längerem stärker als die Inflation. In den vergangenen zehn Jahren hätten Österreichs Seilbahnen ihre Preise um 62,2 Prozent erhöht, während der Verbraucherpreisindex nur um 41,4 Prozent zugelegt habe. Für österreichische oder deutsche Skigäste sei das schmerzhaft, sagt der Tiroler Experte, der Skigebiete berät und an der Universität Innsbruck forscht. «Der Klimawandel bedroht den Skitourismus langfristig, und die Leistbarkeit bedroht ihn mittelfristig», meint er.

Skifahren ist auch anderswo teurer geworden. Im italienischen Südtirol beträgt der Preisanstieg bei Seilbahnen dieses Jahr durchschnittlich 3,4 Prozent, wie der Verbraucherverband Altroconsumo berechnet hat.

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Deutsche Mittelschicht: leichter Rückgang in den Dolomiten

In der Ferienregion Dolomiti Superski, die zwölf norditalienische Skigebiete umfasst, bleibt die Nachfrage der europäischen Mittelschicht dennoch sehr stabil, wie Marketingdirektor Marco Pappalardo berichtet. Wenn, dann sei nur ein minimaler Rückgang zu beobachten, etwa bei Deutschen aus der mittleren Einkommensklasse.

Gleichzeitig steigt bei zahlungskräftigen Gästen aus Deutschland, Italien und anderen Ländern die Nachfrage nach Luxushotels und exklusiven Chalets, erzählt der Manager der dpa. «Das heißt, das beobachtete Wachstum ist klar in den höheren Segmenten zu sehen», sagt er. Außerdem beobachten Pappalardo und Aigner in Italien und Österreich zunehmend Wintersportler aus Nordamerika. Dort sind Lift-Tickets wesentlich teurer als in den Alpen - auch teurer als im Hochpreisland Schweiz.

Foto: Sebastian Willnow/dpa Die Pistenqualität ist ein wichtiger Kostenfaktor. (Archivbild)

In Deutschland startet die Wintersaison auf der Zugspitze und im baden-württembergischen Gebiet Feldberg voraussichtlich am 27. November. Der Tagespass kostet in den deutschen Skigebieten nach Angaben des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS) durchschnittlich 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Gäste legen Wert auf gute Pisten - das hat seinen Preis

Derzeit gebe es keine belastbaren Anzeichen, dass die Preisentwicklung zu einem grundsätzlichen Nachfragerückgang oder deutlich kürzeren Aufenthalten führe, sagte Verbands-Geschäftsführerin Birgit Priesnitz. Marktanalysen würden zeigen, dass neben dem Preis Faktoren wie Schnee, Pisten, Infrastruktur und das Gesamterlebnis für die Gäste entscheidend seien, so Priesnitz. Auch Österreichs Seilbahnen erwarten in diesem Winter nach eigenen Angaben keinen Rückgang, sondern ein Besucher-Plus.

Die künstliche Beschneiung der Pisten, die auch wegen des Klimawandels in vielen Gebieten zum Standard gehört, ist ein wichtiges Element für die Preisgestaltung. Denn nicht nur die Lifte, sondern auch die Schneekanonen benötigen Energie - und die sei wegen der anhaltenden geopolitischen Konflikte deutlich teurer geworden, erklärt Pappalardo. Außerdem werde laufend in die Seilbahnen investiert.