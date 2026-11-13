Wintersport

So viel teurer wird das Skifahren am Feldberg

Baden-Württembergs größtes Skigebiet macht sich für den Saisonstart bereit. Was die Feldbergbahnen als Betreiber geplant haben.

Der Saisonstart ist für den 27. November geplant. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Saisonstart ist für den 27. November geplant. (Archivbild)

Hinterzarten (dpa/lsw) - Das Skifahren am Feldberg wird teurer. Im größten Skigebiet in Baden-Württemberg zahlen Skifahrer durchschnittlich knapp vier Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung begründen die Feldbergbahnen als Betreiber mit gestiegenen Energie- und Personalkosten. 

Standard-Tageskarten starten nun bei 44 Euro, in der vergangenen Saison lag der Einstiegspreis bei 39 Euro. Der Maximaltarif wird drei Euro teurer und liegt jetzt bei 62 Euro. Für Jahreskarten steigt der Preis im Vorverkauf um 20 Euro, von 430 auf 450 Euro. 

Die Feldbergbahnen führten schon vor Jahren ein flexibles Preissystem ein, das einen vorzeitigen Onlinekauf belohnt. Tickets sind aber vor Ort auch an Tageskassen und Automaten erhältlich.

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Ausbau der Beschneiungsanlagen geplant

Zudem ist langfristig ein Ausbau der Beschneiungsanlagen geplant, sagte Geschäftsführer und Bürgermeister der Gemeinde Feldberg, Johannes Albrecht (parteilos). Dabei gehe es nicht um eine Erweiterung des Gebiets, sondern um das Schließen der Lücken auf den wichtigsten Pisten. 

Insgesamt drei Bauabschnitte bis 2028 sind demnach geplant, von denen einer bereits jüngst abgeschlossen wurde, so Albrecht. Insbesondere an starken Tagen wie Weihnachten, Fastnacht und den Januarwochenenden müsse der Betrieb gewährleistet werden.

Größtes Wintersportgebiet Deutschlands nördlich der Alpen

Der Saisonstart ist für den 27. November geplant - falls der Schnee auf den Pisten ausreicht. Die Feldbergbahnen betreiben Lifte und Bahnanlagen und sind im Auftrag von drei Kommunen für den Skibetrieb in dem Gebiet verantwortlich. Es ist nach eigenen Angaben das größte Wintersportgebiet Deutschlands nördlich der Alpen. Der höchste Gipfel des Schwarzwaldes, der 1.493 Meter hohe Feldberg, gehört dazu.

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