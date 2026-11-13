ÖPNV

Die Verkehrsverbünde RMV und NVV

Fast ganz Hessen ist auf zwei Verkehrsverbünde verteilt – nur der Landkreis Bergstraße gehört nicht dazu. Wie RMV und NVV organisiert sind.

Der RMV ist der größte Verkehrsverbund in Hessen. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der RMV ist der größte Verkehrsverbund in Hessen. (Symbolbild)

Hofheim/Kassel (dpa/lhe) - Die Verkehrsverbünde RMV und NVV bedecken fast das gesamte Gebiet Hessens, nur der Landkreis Bergstraße zählt zum Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN).

Der RMV mit Sitz in Hofheim ist einer der größten Verkehrsverbünde in Deutschland. Rund fünf Millionen Menschen wohnen in seinem Gebiet, das rund 14.000 Quadratkilometer umfasst. Er koordiniert und organisiert den regionalen Bus- und Schienenverkehr, die Durchführung übernehmen mehr als 160 Verkehrsunternehmen. Der RMV nahm am 28. Mai 1995 seinen Betrieb auf.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) mit Sitz in Kassel ist im Vergleich für ein eher ländlich geprägtes Gebiet zuständig, auf den rund 7.000 Quadratkilometern leben rund eine Million Menschen. Zum Angebot gehören Busse, Regionalbahnen, Straßenbahnen und das Stadtbahnsystem RegioTram. Der NVV arbeitet mit rund 30 Verkehrsunternehmen zusammen. Auch der NVV wurde am 28. Mai 1995 gegründet.

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