Fußball

Die Wade: Bayern im Pokalfinale gegen Stuttgart ohne Neuer

Diese Situation hatte sich abgezeichnet. Kapitän Neuer wird im Endspiel um den DFB-Pokal nicht im Bayern-Tor stehen. Das Risiko vor der WM wäre wohl zu groß.

Manuel Neuer (r) muss wegen seiner Wade passen. Jonas Urbig wird beim Pokalfinale im Bayern-Tor stehen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Manuel Neuer (r) muss wegen seiner Wade passen. Jonas Urbig wird beim Pokalfinale im Bayern-Tor stehen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München muss sein Final-Comeback im DFB-Pokal ohne Kapitän Manuel Neuer bestreiten. Einen Tag nach der Nominierung des Torhüters für die Weltmeisterschaft in Amerika gab der deutsche Fußball-Meister kurz vor der Reise nach Berlin bekannt, dass der 40-Jährige «aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade» am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart nicht mitwirken kann.

Neuer fehlt im 21-köpfigen Bayern-Kader. Im Tor des Rekordmeisters wird wieder einmal Neuers Stellvertreter Jonas Urbig (22) stehen. Routinier Sven Ulreich und Jannis Bärtl zählen als weitere Schlussmänner zum Aufgebot.

Neuer war am letzten Bundesliga-Spieltag vor einer Woche gegen den 1. FC Köln nach einer Stunde wegen erneuter Beschwerden an der linken Wade ausgewechselt worden. In diesem Jahr musste der Weltmeister von 2014 bereits zweimal wegen eines Muskelfaserrisses am linken Unterschenkel pausieren. Bundestrainer Julian Nagelsmann plant jedoch trotz Neuers Verletzungsanfälligkeit mit Deutschlands Rekordtorwart als Nummer eins bei der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit Blick auf sein DFB-Comeback wollte der eigentlich vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Neuer nun sicherlich kein Risiko eingehen. Und Bayern-Trainer Vincent Kompany braucht im Kampf um den Pokalsieg und das Double einen maximal belastbaren Torwart im Berliner Olympiastadion.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warum das DFB-Pokalfinale zur spannenden WM-Bühne wird
Fußball-Nationalmannschaft

Warum das DFB-Pokalfinale zur spannenden WM-Bühne wird

Gleich elf Akteure im deutschen WM-Kader stehen sich im Pokalfinale gegenüber. Das sorgt für einen zusätzlichen Reiz zwischen Bayern und Stuttgart. Ein großes Fragezeichen gibt es auch.

22.05.2026

Vor dem Pokalfinale in Berlin: Das sollten die Fans wissen
DFB-Pokal

Vor dem Pokalfinale in Berlin: Das sollten die Fans wissen

Pokalfieber in Berlin: Warum der VfB Stuttgart trotz Bayern-Dominanz auf eine Überraschung hofft – und wo die Anhänger auch ohne Ticket mitfiebern können.

20.05.2026

4:0 – Bayern-Fußballerinnen holen Pokal, Popp geht titellos
Rekordkulisse in Köln

4:0 – Bayern-Fußballerinnen holen Pokal, Popp geht titellos

Die Fußballerinnen des FC Bayern feiern das Double: Im DFB-Pokalfinale setzen sich die Münchnerinnen vor einer Pokal-Rekordkulisse gegen Wolfsburg durch – und verderben Alexandra Popp den Abschied.

14.05.2026

Triple-Traum lebt: FC Bayern zieht ins Pokalfinale ein
DFB-Pokal

Triple-Traum lebt: FC Bayern zieht ins Pokalfinale ein

Die Bayern zeigen in Leverkusen eine dominante Vorstellung. Erstmals seit 2020 dürfen sie sich wieder auf das Endspiel um den DFB-Pokal freuen. Einzig die Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig.

22.04.2026

Pokal-Flops nerven Bayern-Stars: «Wir wollen nach Berlin»
Fußball

Pokal-Flops nerven Bayern-Stars: «Wir wollen nach Berlin»

Fünf Jahre ohne Pokalfinale - diese Durststrecke des FC Bayern will Trainer Kompany beenden. Er formuliert vor der Erstrunden-Aufgabe in Wiesbaden ein klares Ziel. Im Tor muss er wechseln.

26.08.2025