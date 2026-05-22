Die Wade: Bayern im Pokalfinale gegen Stuttgart ohne Neuer
Diese Situation hatte sich abgezeichnet. Kapitän Neuer wird im Endspiel um den DFB-Pokal nicht im Bayern-Tor stehen. Das Risiko vor der WM wäre wohl zu groß.
Berlin (dpa) - Der FC Bayern München muss sein Final-Comeback im DFB-Pokal ohne Kapitän Manuel Neuer bestreiten. Einen Tag nach der Nominierung des Torhüters für die Weltmeisterschaft in Amerika gab der deutsche Fußball-Meister kurz vor der Reise nach Berlin bekannt, dass der 40-Jährige «aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade» am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart nicht mitwirken kann.
Neuer fehlt im 21-köpfigen Bayern-Kader. Im Tor des Rekordmeisters wird wieder einmal Neuers Stellvertreter Jonas Urbig (22) stehen. Routinier Sven Ulreich und Jannis Bärtl zählen als weitere Schlussmänner zum Aufgebot.
Neuer war am letzten Bundesliga-Spieltag vor einer Woche gegen den 1. FC Köln nach einer Stunde wegen erneuter Beschwerden an der linken Wade ausgewechselt worden. In diesem Jahr musste der Weltmeister von 2014 bereits zweimal wegen eines Muskelfaserrisses am linken Unterschenkel pausieren. Bundestrainer Julian Nagelsmann plant jedoch trotz Neuers Verletzungsanfälligkeit mit Deutschlands Rekordtorwart als Nummer eins bei der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA.
Mit Blick auf sein DFB-Comeback wollte der eigentlich vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Neuer nun sicherlich kein Risiko eingehen. Und Bayern-Trainer Vincent Kompany braucht im Kampf um den Pokalsieg und das Double einen maximal belastbaren Torwart im Berliner Olympiastadion.