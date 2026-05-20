Vor dem Pokalfinale in Berlin: Das sollten die Fans wissen

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München ist nach sechs Jahren zurück im Endspiel des DFB-Pokals und möchten eine starke Saison veredeln, der VfB Stuttgart möchte seinen Titel verteidigen. Die Schwaben wollen im Berliner Olympiastadion versuchen, dem Dominator der Bundesliga «das Spiel zu vermiesen», wie Kapitän Atakan Karazor erklärte - Antworten auf die dringlichsten Fragen vor dem Finale am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD).

Wer ist Favorit?

Nach ihrer Bundesliga-Rekordsaison sind die Bayern favorisiert. Sie haben einen Torrekord aufgestellt, krönten sich frühzeitig zum Meister und viel fehlte gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain nicht zum Final-Einzug in der Champions League. Im Endspiel des DFB-Pokals stehen sie erstmals seit 2020 wieder.

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Der VfB qualifizierte sich am letzten Spieltag noch für die Königsklasse und geht daher ebenfalls selbstbewusst in das Finale. Jedoch verloren die Schwaben in dieser Saison alle drei Duelle mit den Bayern. Der Faktor Titelverteidigung dürfte letztlich keine Rolle spielen. Zumal nur wenige Vereine den Pokal zweimal nacheinander holen konnten - darunter auch die Bayern. Der VfB ist allerdings auch kein klassischer Außenseiter: Als zweitbeste Offensive der Liga konnten Nationalspieler Deniz Undav und Co. immer wieder für Furore sorgen - auch auf europäischer Bühne.

Wo treffen sich die Bayern- und die VfB-Fans?

Im Vorfeld des Finales finden traditionell große Fantreffen statt. Die Anhänger des VfB treffen sich am Alexanderplatz - sowohl am Vortag der Begegnung als auch am Tag des Endspiels. Der zentrale Treffpunkt der Fans des FC Bayern München wurde aufgrund der Sperrung des Breitscheidplatzes verlegt: Fans riefen auf, zum Theodor-Heuss-Platz zu kommen. Im Stadion wurde den Stuttgarter Anhängern das Marathon-Tor zugelost, den Bayern-Fans die Ostkurve.

Gibt es noch Tickets für das Spiel?

Die Partie im Olympiastadion ist ausverkauft.

Gibt es ein Public Viewing in Berlin?

In Berlin gibt es kein offiziell organisiertes Public Viewing. Jedoch dürfte das Spiel in zahlreichen Biergärten und Kneipen ausgestrahlt werden. In Stuttgart können dank einer Erhöhung der Gesamtkapazität bis zu 18.000 Fans am Mercedes-Benz-Museum mitfiebern, die Veranstaltung ist jedoch ausverkauft. Das Public Viewing öffnet um 16.00 Uhr, Einlass ist jedoch nur mit VfB-Fan- oder neutraler Kleidung. In München besteht unter anderem die Möglichkeit, am Kino am Olympiasee mit anderen Fans gemeinsam zu schauen.

Wo wird die Partie übertragen?

Der Pay-TV-Sender Sky und die ARD begleiten das Endspiel mit einer umfassenden Übertragung. Beide Sender gehen um 19.00 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung.

Welcher Schiedsrichter pfeift beim DFB-Pokalfinale?