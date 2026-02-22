Fußball

Pokal-Kracher Bayer gegen Bayern - VfB empfängt Freiburg

Auf dem Weg ins Pokal-Endspiel müssen die Münchner im Halbfinale auswärts ran. In Leverkusen wartet eine schwere Aufgabe. Titelverteidiger Stuttgart genießt Heimrecht gegen den SC Freiburg.

Objekt der Begierde: der DFB-Pokal. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Berlin (dpa) - Der FC Bayern München muss auf dem Weg ins Endspiel des DFB-Pokals sein Halbfinale auswärts bestreiten. Der Fußball-Rekordpokalsieger tritt bei Bayer Leverkusen an. Im anderen Halbfinale empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg zum Baden-Württemberg-Duell. Das ergab die Auslosung durch Rodel-Olympiasieger Max Langenhan im ZDF. 

Die Halbfinalspiele werden am 21. und 22. April ausgetragen, die genaue Terminierung steht bislang nicht fest. Am 23. Mai findet das Finale in Berlin statt.

Die Münchner wollen erstmals seit 2020 (4:2 gegen Leverkusen) wieder ins Endspiel einziehen. Für Stuttgart (2025/4:2 gegen Bielefeld), Leverkusen (2024/1:0 gegen Kaiserslautern) und Freiburg (2022/2:4 i.E. gegen RB Leipzig) liegt der bislang letzte Final-Einzug noch nicht so lange zurück.

