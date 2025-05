Pokal-Einsatz von Stiller wird zur Last-Minute-Entscheidung

Berlin (dpa) - Der Einsatz von Stuttgarts Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller im DFB-Pokal-Endspiel gegen Arminia Bielefeld ist noch offen und wird sich nach Club-Angaben erst kurzfristig entscheiden. Erst nach dem Anschwitzen am Finaltag werde im Stab besprochen, ob der Mittelfeldstratege spielen könne, kündigte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an. Am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) strebt der VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen Außenseiter Bielefeld im Berliner Olympiastadion den ersten Pokalsieg der Vereinshistorie seit 28 Jahren an.