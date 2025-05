«Wasser in den Wein»: Stiller-Sorgen trüben VfB-Freude

Stuttgart (dpa) - Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schwankte zwischen Sorge und Zuversicht. Die Verletzung von Angelo Stiller hat beim VfB Stuttgart nicht nur die Erleichterung über den ersten Bundesliga-Heimsieg seit fast vier Monaten getrübt, sondern auch die Vorfreude auf das DFB-Pokalfinale in knapp zwei Wochen. Sollte der Nationalspieler im Endspiel gegen Arminia Bielefeld am 24. Mai in Berlin fehlen, wäre es ein herber Rückschlag für die Schwaben. Noch aber hofft der Fußball-Vizemeister auf ein Stiller-Comeback in dieser Saison.