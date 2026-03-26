Biberach

Dieb rast los – Filialleiter landet auf Motorhaube

Nach einem mutmaßlichen Diebstahl will der Filialleiter die Verfolgung auf. Nur mit Gewalt gelingt dem Verdächtigen die Flucht – mit schmerzhaften Folgen für den Leiter.

Nach einem Ladendiebstahl kommt es zu einer gefährlichen Szene. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach einem Ladendiebstahl kommt es zu einer gefährlichen Szene. (Symbolbild)

Biberach an der Riß (dpa/lsw) - Auf einem Parkplatz in Biberach ist es nach einem mutmaßlichen Diebstahl zu einer gefährlichen, aber dennoch filmreifen Verfolgungsszene gekommen. Ein 34-Jähriger sei in einem dortigen Elektronikgeschäft beim Diebstahl auf frischer Tat ertappt worden und geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher.

Der Filialleiter habe dann die Verfolgung bis zum Parkplatz des Ladens aufgenommen. Dort stieg der Verdächtige in sein Auto und wollte losfahren. Doch der Filialleiter stellte sich vor das Fahrzeug, um die Flucht zu verhindern. 

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Filialleiter landet auf Motorhaube

Trotz dessen gab der Verdächtige Gas und lud dabei den Filialleiter auf die Motorhaube auf. Um ihn abzuschütteln, beschleunigte und bremste der Verdächtige immer wieder abwechselnd. Schließlich fiel der Filialleiter von der Motorhaube runter. Der Verdächtige raste davon.

Weit kam er allerdings nicht – er wurde in Laupheim von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann obendrein keinen gültigen Führerschein besaß. Ihm drohen nun mehrere Anzeigen. Der Filialleiter erlitt bei dem Vorfall am Mittwoch Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Wie schwer die Verletzungen waren und was der 34-Jährige gestohlen haben soll, blieb zunächst unklar.

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