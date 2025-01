Dieb spaziert in Super-Mario-Kostüm aus dem Laden

Schlüchtern (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) einen mutmaßlichen Dieb festgenommen, der in einem Laden ein Fastnachtskostüm gestohlen und in dieser Verkleidung auf die Straße spaziert ist. Die eigentliche Kleidung ließ er laut Polizei in der Umkleidekabine zurück. Die Angestellte alarmierte die Polizei. Eine Streife nahm den 26-Jährigen in seinem Super-Mario-Kostüm wenig später auf der Straße fest.