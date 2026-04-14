Einbruch

Diebe auf dem Friedhof - Tresor aus Krematorium gestohlen

Die Büroräume eines Krematoriums sind Ziel von Kriminellen. Was haben sie gestohlen?

Die Diebe konnten einen Tresor aus dem Krematorium entwenden. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Diebe konnten einen Tresor aus dem Krematorium entwenden. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Büroräumen eines Krematoriums in Darmstadt einen Tresor aus der Verankerung gerissen und samt Inhalt gestohlen. Die Täter sollen zwischen Freitagabend und Montagvormittag zugeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. 

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich vermutlich mit einem Schlüssel Zugang zu den Räumen und entwendeten gezielt Wertgegenstände. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

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