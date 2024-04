Einbruch in Tankstelle: Tresor gestohlen

Main-Taunus-Kreis (dpa/lhe) - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Hochheim am Main (Main-Taunus-Kreis) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, verschafften sich drei unbekannte Täter in der Nacht mit einem hydraulischen Gerät Zutritt durch die Eingangstür.