Diebe entwenden Greifarm von Bagger

Sexau (dpa/lsw) - Für diesen Diebstahl verfügten die Täter laut Polizei wohl über Fachwissen: Diebe haben in der Nähe von Freiburg den Greifarm eines Baggers von einer Baustelle gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich demnach auf rund 15.000 Euro. Die Baustelle am Waldspielplatz in Sexau (Landkreis Emmendingen) sei eingezäunt gewesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe es beim Abmontieren «entsprechendes Fachwissen, viel Zeit und den Einsatz mehrerer Täter» gebraucht, teilte die Polizei mit. Zudem sei für den Abtransport am Wochenende wohl ein größeres Fahrzeug verwendet worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.