Diebe stehlen Tauben, Hennen und Hahn

Mühlheim am Main (dpa/lhe) - Unbekannte haben mehrere Tauben, Hennen und einen Hahn aus einem Vereinsgebäude in Mühlheim am Main gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, zerschnitten die Täter zwischen Montagabend und Dienstagfrüh einen Maschendrahtzaun, um auf das Vereinsgelände zu gelangen. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Vogelkäfige, nahmen die Tiere im Wert von mehreren Tausend Euro mit und flüchteten.