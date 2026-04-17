Friedhof

Diebe machen Beute auf Kriegsgräberstätte

Ganoven haben einen Friedhof in Kassel heimgesucht. Sie stehlen Gedenktafeln.

Diebe richten Schaden auf Friedhof an. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Diebe richten Schaden auf Friedhof an. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Auf dem Hauptfriedhof in Kassel sind an einer Kriegsgräberstätte 16 Metallkreuze und Gedenktafeln gestohlen worden. Die an einer Wand befestigten Kreuze mit den Namen und Lebensdaten gestorbener Soldaten beider Weltkriege seien vermutlich mit einem Trennschleifer abgetrennt worden, teilte die Polizei mit. 

Auf die gleiche Art und Weise sei eine Eisentafel demontiert worden. Die Tat sei zwischen dem 7. und dem 15. April begangen und am Donnerstag entdeckt worden. Der Wert der Beute liege bei rund 10.000 Euro. Der Gesamtschaden könne noch nicht beziffert werden. Es werde wegen Diebstahls, Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung ermittelt.

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