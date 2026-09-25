Zeugenaufruf

Diebe stehlen kilometerweise Kupferkabel von Solaranlage

Wer hat mitten in der Nacht zehn Kilometer Kupferkabel verschwinden lassen? Die Polizei sucht Zeugen – und die Täter sind weiter auf freiem Fuß.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. (Symbolbild)

Dietingen (dpa/lsw) - Diebe haben auf dem Gelände einer Solaranlage in Dietingen (Kreis Rottweil) rund zehn Kilometer Kupferkabel gestohlen. Mehrere Unbekannte betraten das Gelände in der Nacht auf Donnerstag und bauten die Kabel ab, wie die Polizei mitteilte. Für den Abtransport der Kabelmengen dürften die Täter ein oder mehrere Fahrzeuge genutzt haben.

Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kilometerweise Kupferkabel aus Solarpark gestohlen
Diebstahl

Kilometerweise Kupferkabel aus Solarpark gestohlen

Über Nacht verschwinden kilometerweise Kupferkabel aus einem Solarpark. Die Täter flüchten und der Schaden liegt laut Polizei bei mehr als 200.000 Euro.

21.04.2026

Kilometerweise Kabel aus Solarpark gestohlen
Kreis Heilbronn

Kilometerweise Kabel aus Solarpark gestohlen

Mitten in der Nacht schlagen Unbekannte in einem Solarpark zu, entwenden teure Kupferkabel. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu einer anderen Tat.

05.12.2025

Diebe stehlen tonnenweise Kupferkabel
Kriminalität

Diebe stehlen tonnenweise Kupferkabel

Unbekannte Kupferdiebe schlagen in Ellwangen zu. Dafür müssen sie einen ziemlichen Aufwand betrieben haben - denn die Beute hat Gewicht.

24.11.2025

Diebe stehlen Kupferkabel
Kriminalität

Diebe stehlen Kupferkabel

Auf einer Baustelle in Eppingen befinden sich kilometerweise Kupferkabel. Doch in der Nacht schlagen Diebe zu.

29.09.2025

Diebe stehlen kilometerweise Solarkabel
Kriminalität

Diebe stehlen kilometerweise Solarkabel

Unbekannte schlagen auf einem Solarpark im Main-Tauber-Kreis zu. Sie klauen Kabel - und verursachen damit hohen Schaden.

22.09.2025