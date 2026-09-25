Diebe stehlen kilometerweise Kupferkabel von Solaranlage
Wer hat mitten in der Nacht zehn Kilometer Kupferkabel verschwinden lassen? Die Polizei sucht Zeugen – und die Täter sind weiter auf freiem Fuß.
Dietingen (dpa/lsw) - Diebe haben auf dem Gelände einer Solaranlage in Dietingen (Kreis Rottweil) rund zehn Kilometer Kupferkabel gestohlen. Mehrere Unbekannte betraten das Gelände in der Nacht auf Donnerstag und bauten die Kabel ab, wie die Polizei mitteilte. Für den Abtransport der Kabelmengen dürften die Täter ein oder mehrere Fahrzeuge genutzt haben.
Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.