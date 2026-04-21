Diebstahl

Kilometerweise Kupferkabel aus Solarpark gestohlen

Über Nacht verschwinden kilometerweise Kupferkabel aus einem Solarpark. Die Täter flüchten und der Schaden liegt laut Polizei bei mehr als 200.000 Euro.

Mehrere Kilometer Kabel sind laut Polizei gestohlen worden. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Mehrere Kilometer Kabel sind laut Polizei gestohlen worden. (Symbolbild)

Wiernsheim (dpa/lsw) - Mehrere Kilometer Kupferkabel haben Unbekannte aus einem Solarpark im Enzkreis gestohlen. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von mehr als 200.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Allein das gestohlene Kupfer sei rund 70.000 Euro Wert gewesen. Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh sollen die Täter an mehreren Stellen auf das Gelände des Solarparks bei Wiernsheim gelangt sein. Sie hatten sich laut Polizei gewaltsam Zutritt verschafft.

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