Kabel im Wert von 60.000 Euro aus Solarpark gestohlen
Aus einem Solarpark in Hardheim wurden mehr als zehn Kilometer Kabel entwendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro und bittet um Hinweise.
Hardheim (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) aus einem Solarpark mehr als zehn Kilometer Kabel gestohlen. Der Wert der Beute liegt nach ersten Schätzungen bei rund 60.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Täter sollen gewaltsam über ein Tor eingedrungen sein und anschließend die Kabel entwendet haben. Die Polizei bittet nach der Tat, die Dienstag oder Mittwoch stattgefunden haben soll, um Hinweise aus der Bevölkerung.