Bronzefigur

Groß-Gerau: Wertvolle Gans gestohlen

Wer hat die Gans gestohlen? In Groß-Gerau fehlt plötzlich eine Bronze-Gans der Figur „Gänsehirt von Dornheim“. Die Polizei ermittelt.

Die Suche nach der Bronze-Gans läuft (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Suche nach der Bronze-Gans läuft (Symbolbild).

Groß-Gerau. Bislang unbekannte Diebe haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag eine Gänsefigur in Groß-Gerau gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gehört die Figur zu der Statue „Gänsehirt von Dornheim“ und stand vor der alten Schule in der Gernsheimer Landstraße. Die Bronzefigur war im Boden verankert und hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Beim Diebstahl beschädigten die Täter zudem eine weitere Gans. Dadurch entstand nochmal ein Schaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro.

Die Polizei in Groß-Gerau bittet unter der Telefonnummer 06142 1750 um Hinweise. (sig)

