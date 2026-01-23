Hirschgeweih von Bronze-Statue abgebrochen
Unbekannte haben das Geweih einer lebensgroßen Hirsch-Statue gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro.
Wilhelmsfeld (dpa/lsw) - Unbekannte haben das Geweih einer Bronzefigur in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) geklaut. Die Täter brachen beide Geweihe der lebensgroßen Hirschfigur an einem Parkplatz ab, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht auf Freitag haben, werden gebeten, sich zu melden.