Bild
Wilhelmsfeld

Hirschgeweih von Bronze-Statue abgebrochen

Unbekannte haben das Geweih einer lebensgroßen Hirsch-Statue gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro.

Der Schaden beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Schaden beträgt schätzungsweise 5.000 Euro. (Symbolbild)

Wilhelmsfeld (dpa/lsw) - Unbekannte haben das Geweih einer Bronzefigur in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) geklaut. Die Täter brachen beide Geweihe der lebensgroßen Hirschfigur an einem Parkplatz ab, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.​ Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht auf Freitag haben, werden gebeten, sich zu melden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Unbekannte beschädigen Anzeigetafeln - 20.000 Euro Schaden 
Zeugen gesucht

Mannheim: Unbekannte beschädigen Anzeigetafeln - 20.000 Euro Schaden 

Unbekannte haben Anzeigetafeln einer Straßenbahnhaltestelle in Mannheim mit Steinen beworfen und erheblichen Sachschaden verursacht.

27.11.2025

Unbekannte sprengen Geldautomat - 700.000 Euro Schaden
Kriminalität

Unbekannte sprengen Geldautomat - 700.000 Euro Schaden

In der Nacht sprengen unbekannte Täter einen Geldautomaten. Sie entkommen mit Beute - und hinterlassen einen hohen Schaden.

29.05.2025

Unbekannte sprengen Blitzer – 20.000 Euro Schaden
Engen

Unbekannte sprengen Blitzer – 20.000 Euro Schaden

Ein Blitzer wird durch eine Explosion zerstört. Es entsteht ein gewaltiger Schaden.

24.04.2025

Unbekannte stehlen Autoräder: Tausende Euro Schaden
Lahn-Dill-Kreis

Unbekannte stehlen Autoräder: Tausende Euro Schaden

22.02.2024

Das Geweih des weißen Hirsches in Erlenbach wächst noch
Bergtierpark

Das Geweih des weißen Hirsches in Erlenbach wächst noch

Der Freundeskreis zählt die Dokumentation der Tiere in Wort und Bild zu seinen Aufgaben.

24.08.2023