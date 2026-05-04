Diebstahl

Mehr als ein Kilometer Kupferkabel in Stuttgart gestohlen

Mitten in der Nacht reißen Diebe Betonplatten auf und stehlen Kupferkabel im Wert von 12.000 Euro. Wie konnten sie unbemerkt zuschlagen?

Rund 12.000 Euro soll das gestohlene Kupfer wert sein. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Rund 12.000 Euro soll das gestohlene Kupfer wert sein. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als einen Kilometer Kupferkabel haben Unbekannte neben den Stadtbahngleisen in Stuttgart gestohlen. Die Diebe haben die Betonplatten neben den Gleisen geöffnet, die darunterliegenden Kupferkabel durchtrennt und herausgezogen, wie die Polizei mitteilte. 

Das Kupfer soll demnach einen Wert von rund 12.000 Euro haben. Den Ermittlern zufolge sollen die Diebe in der Nacht zum vergangenen Mittwoch im Süden Stuttgarts zugeschlagen haben. Wie sie die Kabel abtransportierten, ist bislang unklar.

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