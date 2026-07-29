Kriminalität

Diebe stehlen mit Spirituosen beladenen Sattelauflieger

Über Nacht verschwindet ein abgestellter, voll beladener Anhänger. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre eigene Zugmaschine mitbrachten.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) - Ein mit hochprozentigen Spirituosen beladener Sattelauflieger ist im Kreis Rastatt gestohlen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die bislang unbekannten Täter den geparkten Anhänger in der Nacht zu Montag an ihre Zugmaschine gehängt haben und damit davongefahren sein. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 100.000 Euro. 

Laut Polizei ist der Sattelauflieger schwarz mit weißer Aufschrift, auch eine Spirituosenwerbung ist darauf abgebildet. Der Anhänger hat demnach ein Offenbacher Kennzeichen. Die Ermittler davon aus, dass die Täter eine weiße Zugmaschine verwendet haben. Zeugen sollen sich melden.

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