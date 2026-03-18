Süße Beute

Sattelauflieger mit rund 15 Tonnen Fruchtgummi gestohlen

Ein Anhänger voller Fruchtgummi gerät ins Visier von Dieben. Die Beute hat einen hohen Wert.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei leitete eine Fahndung ein. (Symbolbild)

Neustadt-Glewe (dpa) - Rund 15 Tonnen Fruchtgummi mitsamt einem Sattelauflieger sind in Mecklenburg-Vorpommern gestohlen worden. Der Wert beläuft sich auf etwa 250.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

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Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer am Dienstagmorgen das Fahrzeug auf einem Autohof in Neustadt-Glewe im Landkreis Ludwigslust-Parchim abgestellt. Als der 41-Jährige am Abend zurückkam, war der Anhänger mit den Süßwaren weg - die Sattelzugmaschine blieb zurück. Die Polizei ermittelt, eine Fahndung wurde eingeleitet.

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