Diebesbande mit millionenschwerer Beute festgenommen

Frankfurt/Mainz (dpa) - Zwei Tage nach einem millionenschweren Diebstahl am Frankfurter Flughafen hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurde am 8. November im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens ein Koffer voller Schmuck gestohlen, den ein Schmuckhändler am Flughafen dabeihatte. Der Mann schätze den Wert des Koffers auf 1,2 Millionen.