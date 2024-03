Vierköpfige Diebesbande in Frankfurt festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine vierköpfige Bande von Taschendieben in Frankfurt festgenommen. Die jungen Männer zwischen 18 und 22 Jahren sollen versucht haben, eine Frau mit Tanzbewegungen abzulenken und so an ihre Wertsachen zu gelangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.