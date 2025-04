Offenbach (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls haben Ermittler in Offenbach vier Männer und eine Frau festgenommen. Drei der Männer sitzen in Haft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die mutmaßliche Bande sei in der Nacht zum 13. April auf frischer Tat ertappt worden.