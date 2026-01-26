Schwaben

Lastwagen samt Anhänger mit Kupfer und Container gestohlen

Ein Lkw-Fahrer kann morgens sein Fahrzeug nicht finden. Wo sind Sattelzug, Auflieger und die geladenen 22 Tonnen Kupfer geblieben?

Die Polizei bittet um Hinweise: Wo ist der Sattelzug samt Anhänger und Ladung? (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Polizei bittet um Hinweise: Wo ist der Sattelzug samt Anhänger und Ladung? (Symbolbild)

Vöhringen (dpa) - Ein mit etwa 22 Tonnen Kupfer beladener Lastwagen ist samt Anhänger und Container in Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm gestohlen worden. Der Sattelzug sei dort von einer Spedition auf einem Lkw-Parkplatz geparkt worden, teilte die Polizei mit. 

Die Speditionsleitung meldete den Diebstahl der Polizei, nachdem der Fahrer des Lastwagens am Morgen das fehlende Fahrzeug bemerkt hatte. Der Sattelzug samt Auflieger und darauf verladenen Behältern hatte 22 Tonnen Kupfer geladen. Der Schaden wird demnach auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt.

