Metalldiebstahl in Schwaben

Lkw wiedergefunden – 22 Tonnen Kupfer verschwunden

Ein gestohlener Lastwagen taucht Tage nach der Tat in Baden-Württemberg wieder auf - doch die wertvolle Fracht fehlt fast vollständig.

Nach dem Diebstahl von 22 Tonnen Kupfer wurde das Transportfahrzeug von der Polizei in der Nähe einer Deponie bei Nattheim wiederentdeckt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Nach dem Diebstahl von 22 Tonnen Kupfer wurde das Transportfahrzeug von der Polizei in der Nähe einer Deponie bei Nattheim wiederentdeckt. (Symbolbild)

Vöhringen/Nattheim (dpa) - Nach dem Diebstahl eines kompletten Lastwagens in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) ist das Fahrzeug im benachbarten Baden-Württemberg wieder aufgetaucht – allerdings ohne die wertvolle Ladung. Wie die Polizei mitteilte, fehlten von den ursprünglich geladenen 22 Tonnen Kupfer bis auf einen kleinen Rest jede Spur.

Ein Zeuge habe die Spedition darüber informiert, dass der Lkw samt Anhänger bereits seit vergangenem Freitag im Bereich Nattheim (Landkreis Heidenheim) ungünstig abgestellt sei. Die Kriminalpolizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die unbekannten Täter das Kupfer mutmaßlich direkt nach dem Diebstahl in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar an dieser Stelle auf ein anderes Fahrzeug umgeladen haben.

Der Laster war am Abend des 22. Januar von einem Parkplatz an der Illerzeller Straße in Vöhringen entwendet worden. Am nächsten Morgen habe der zuständige Fahrer das Fehlen des Gespanns bemerkt, woraufhin die Firmenleitung Anzeige erstattete. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

