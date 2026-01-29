Lkw wiedergefunden – 22 Tonnen Kupfer verschwunden

Vöhringen/Nattheim (dpa) - Nach dem Diebstahl eines kompletten Lastwagens in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) ist das Fahrzeug im benachbarten Baden-Württemberg wieder aufgetaucht – allerdings ohne die wertvolle Ladung. Wie die Polizei mitteilte, fehlten von den ursprünglich geladenen 22 Tonnen Kupfer bis auf einen kleinen Rest jede Spur.

Ein Zeuge habe die Spedition darüber informiert, dass der Lkw samt Anhänger bereits seit vergangenem Freitag im Bereich Nattheim (Landkreis Heidenheim) ungünstig abgestellt sei. Die Kriminalpolizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die unbekannten Täter das Kupfer mutmaßlich direkt nach dem Diebstahl in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar an dieser Stelle auf ein anderes Fahrzeug umgeladen haben.