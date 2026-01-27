Diebstahl

Heppenheim: Weißer Mercedes AMG GT gestohlen

Ein Mercedes AMG GT ist in Heppenheim gestohlen worden. Die Polizei nimmt Hinweise zum Verbleib des Wagens entgegen.

Foto: Adobe Stock

Heppenheim. Kriminelle haben einen weißen Mercedes AMG GT in Heppenheim gestohlen. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HD-GA 1453 in der Straße „Am Alten Neckar“ abgestellt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagvormittag und Dienstagvormittag. Die Beamten der Kriminalpolizei in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252 706 0 werden alle Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen. (heh)

