Weinheim: Teuerer Mercedes erst gestohlen - dann wieder aufgetaucht

Unbekannte stehlen einen hochwertigen Mercedes Benz aus der Viernheimer Straße in Weinheim. Wie der Besitzer ihn schnell wieder zurück bekam - und wie man sich schützen kann.

Weinheim. Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Montagmorgen einen hochwertigen Mercedes-Benz von einem Firmengelände in der Viernheimer Straße gestohlen. Laut Polizei liegt der Wert des Wagens bei über 160.000 Euro. Die Täter entwendeten das Fahrzeug zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 8.15 Uhr. Der graue Mercedes war weder zugelassen, noch hatte er ein Kennzeichen.

Nun die gute Nachricht: Der Mercedes konnte bereits am Montagvormittag, gegen 11 Uhr, unbeschadet im Hammerweg in der Nähe des Waidsees wieder aufgefunden werden. Der Eigentümer hatte eine Ortung veranlasst. Die Diebe hatten am Auto unberechtigterweise Heidelberger Kennzeichen angebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden diese von einem Mercedes-Sprinter demontiert, der auf einem Firmenparkplatz hinter einem Firmengebäude in der Höhnstraße stand. Der Tatzeitpunkt ist noch unklar. Ebenso unklar ist, wie der Mercedes entwendet wurde. Das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 1744444 zu melden. (sig)

Wichtige Präventionstipps der Polizei:

  • Schlüssel sichern: Den Schlüssel nie am oder im Fahrzeug (z.B. Radkasten) verstecken. Bei Keyless-Go-Systemen den Schlüssel zu Hause nicht in der Nähe der Haustür aufbewahren, um Signalverlängerung zu verhindern.
  • Parkplatzwahl: Bevorzugt in gut beleuchteten, belebten Straßen oder bewachten Parkplätzen/Garagen parken.
  • Verschließen: Immer kontrollieren, ob das Fahrzeug (Türen, Fenster, Kofferraum, Schiebedach) wirklich verschlossen ist (optisches/akustisches Signal prüfen).
  • Mechanische Sicherung: Lenkradkralle, Gangschaltungssperre oder Reifenkralle nutzen. Diese sind sichtbar und schrecken Täter ab.
  • Elektronischer Schutz: Einsatz von GPS-Trackern (ermöglicht Ortung bei 90 % der Fälle) oder Alarmanlagen.
  • Keine Wertsachen: Keine Handys, Navis, Handtaschen oder Ausweise sichtbar im Auto liegen lassen.
  • Ersatzschlüssel: Niemals im Auto aufbewahren.
  • Nach Verlust: Bei Schlüsselverlust sofort die Werkstatt aufsuchen und den Schlüssel sperren lassen.

