Diebesgut im Auto - Zwei Verdächtige geschnappt
Zwei Männer fliehen mit gestohlener Ware im Wert von mehreren Hundert Euro. Dann geraten sie in eine Verkehrskontrolle.
Singen (dpa/lsw) - Zwei mutmaßliche Ladendiebe mit zahlreichem Diebesgut im Auto haben Beamte in Singen erwischt. Wie die Polizei mitteilte, hatten ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger am Montag Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Geschäft gestohlen. Die zwei Männer flüchteten demnach zunächst in einem Auto, bis sie vom Zoll bei einer Verkehrskontrolle angehalten wurden.
Die Beamten entdeckten in dem Wagen der Männer gestohlene Ware aus mindestens zwei Ladendiebstählen, wie es hieß. Daraufhin durchsuchte die Polizei die Wohnung der Männer, dort wurde kein weiteres Diebesgut gefunden.