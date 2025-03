Heidelberg/Brühl. Ein 32-jähriger Mann und ein 16 Jahre alter Jugendlicher haben mehrere Fahrräder in Heidelberg gestohlen - und sind am Dienstag in Brühl erwischt worden. Der Vorwurf gegen die beiden Tatverdächtigen lautet gewerbsmäßiger Diebstahl, gegen sie wurde Haftbefehl erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Der Mann und der Jugendliche sollen am Montag und Dienstag mehrere hochwertige Fahrräder entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden hatten die beiden Diebe drei Fahrräder im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro in der Bautzenstraße, in der Cambridge Straße sowie in der Kirschstraße im Stadtgebiet von Heidelberg gestohlen. Eine geschädigte Frau hatte die Polizei verständigt, nachdem sie ihr gestohlenes Zweirad in der Gemeinde Brühl geortet hatte.