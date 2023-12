Polizei findet 40 mutmaßlich gestohlene Fahrräder

Kassel (dpa/lhe) - Bei der Ortung eines gestohlenen Mountainbikes hat die Polizei möglicherweise einen noch größeren Fall aufgedeckt. Das Mountainbike soll aus einem Mehrfamilienhaus in Kassel entwendet worden sein. Ein eingebauter Tracker in dem Fahrrad führte die Ermittler zu einem Lastwagen mit rund 40 weiteren Fahrrädern. Einige davon sollen ebenfalls gestohlen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten nahmen den 42 Jahre alten Halter des Lasters aus Kassel sowie drei weitere Männer im Alter von 20, 38 und 47 Jahren fest, die am Freitagabend zu dem Laster gekommen waren. Sie wurden später wieder entlassen.