Prügelei: Jugendlicher mit Fahrrad beworfen

Langen (dpa/lhe) - Ein 16-Jähriger ist von einer Gruppe Jugendlicher im Kreis Offenbach auf einem Spielplatz attackiert und verletzt worden. Die etwa acht bis zehn jungen Männer sollen ihn am späten Donnerstagabend in Langen geschlagen, mit Füßen getreten sowie später mit Schlagstock und Besen angegriffen haben, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag mitteilte.