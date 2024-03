Gruppe attackiert Brüder: Urteil erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um einen nächtlichen Angriff auf zwei Männer in einem Mietshaus in Frankfurt-Schwanheim soll am Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil verkündet werden. Wegen der bereits rund acht Jahre zurückliegenden Tat haben sich eine 43-Jährige sowie ein 31 Jahre alter Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu verantworten. Sie sollen im Mai 2016 zusammen mit mindestens drei weiteren Männern in das Haus eingedrungen und den Mieter (47) sowie den ebenfalls in der Wohnung wohnenden Bruder mit einem Baseballschläger, Messern sowie Pfefferspray misshandelt haben.