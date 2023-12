Ehefrau misshandelt und mit Hammer bedroht: Sechs Jahre Haft

Der Mann war nach Gerichtsangaben nach der Kündigung beim langjährigen Arbeitgeber arbeitslos gewesen. Am Tattag schlug er auf die Frau ein und riss ihr ein Büschel Haare aus. Anschließend nahm er einen Hammer aus seiner Tasche und kündigte an, die 49-Jährige töten zu wollen, falls sie ihm kein Geld gebe. Vor Gericht gab er lediglich die Begegnung am Fahrstuhl in dem gemeinsam bewohnten Hochhaus in Frankfurt-Eckenheim zu, die Gewalttaten bestritt er. Die Strafkammer glaubte schließlich aber der ausführlich vernommenen Ehefrau. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.